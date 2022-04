Kriminalität : Polizei sucht Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Trier Gut zwei Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil wird nach einem der mutmaßlichen Täter europaweit gefahndet. Es handele sich um einen 33-jährigen Georgier, teilte die Polizei am Dienstag in Trier mit.

Er soll mit zwei weiteren Tatverdächtigen am 27. März auf dem Gelände der AfA im Kreis Trier-Saarburg einen 27-jährigen Libanesen angegriffen haben. Das Opfer sei dabei mit einem Messerstich lebensbedrohlich verletzt worden - nach einer Notoperation sei der Mann aber inzwischen außer Lebensgefahr.

Nach den bisherigen Ermittlungen könnte der Anlass für den Angriff ein verbaler Streit zwischen einem der Beschuldigten und dem Opfer einige Stunden vorher gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der Fall wird an diesem Mittwoch (13. April) in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Thema sein.

Die anderen 28 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen seien vor einer Woche in der Nähe von Metz in Frankreich festgenommen worden. Der dritte Mann, gegen den auch ein Haftbefehl vorliege, sei noch auf der Flucht. Die Polizei wies darauf hin, dass er bewaffnet sein könnte. Für Hinweise, die zur Ergreifung des 33-Jährigen führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-891669/3

(dpa)