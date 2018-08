später lesen Polizei sucht Verursacher für Ölfilm auf dem Main FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Ein dünner Ölteppich an der Main-Mündung beschäftigt die Polizei. Es werde nach dem Verursacher gesucht, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wiesbaden am Dienstag. Ein Fußgänger hatte am Montag im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim den Ölfilm auf dem Fluss entdeckt. dpa