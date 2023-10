Notfall Polizei sucht weiter nach vermisstem Fünfjährigen

In Saarbrücken geht die Suche nach einem seit Tagen vermissten fünfjährigen Jungen auch am Freitag weiter. Man sei erneut mit „vielen Kräften“ unterwegs, unter anderem um in und an der Saar zu suchen, sagte eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes am Freitag. Neben Tauchern seien auch Suchhunde im Einsatz. Zudem solle ein kleiner Weiher am Osthafen abgesucht werden. Weiter gebe es keine Spur von dem Jungen. „Wir haben bisher noch nichts Neues.“