später lesen Polizei Trier: Hinweise zu Fällen nach ZDF-Sendung Teilen

Twittern

Teilen



Über 50 Hinweise hat die Polizei Trier nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwochabend zu einem Raubüberfall sowie dem Diebstahl teuerer Sportwagen in Rheinland-Pfalz erhalten. Bislang gebe es aber noch keine heiße Spur, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Hinweise müssten zunächst ausreichend überprüft werden. dpa