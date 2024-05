Großrosseln Polizei überwältigt Randalierer mit vereinten Kräften

Nur mit vereinten Kräften ist es der Polizei im saarländischen Großrosseln gelungen, einen randalierenden und aggressiven 51-Jährigen zu überwältigen. Am späten Samstagabend hatte eine Zeugin gemeldet, dass der Mann in einer Gaststätte mit einem Messer in der Hand wahllos Sachen kaputt schlug, wie die Polizeiinspektion Völklingen am Sonntag mitteilte. Als drei Streifenwagenbesatzungen eintrafen, hielt sich der Randalierer bereits in einer Wohnung über der Gaststätte auf. Er habe sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, erläuterte die Polizei.