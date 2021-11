Polizei unterstützt bei Kontrollen zu Corona-Regelungen

Saarbrücken Im Saarland unterstützt die Polizei Betreiber von Bus und Bahn sowie Kommunen bei der Überwachung der 3G-Regeln in öffentlichen Verkehrsmitteln. Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) teilte am Mittwoch mit, er habe die Polizei ab sofort damit beauftragt.

Das neue Infektionsschutzgesetz, das an diesem Mittwoch in Kraft getreten ist, sieht vor, dass im öffentlichen Nahverkehr nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete (3G) mitfahren dürfen.

Bouillon kündigte an, es werde an diesem Freitag landesweite Kontrollen geben. Neben dem ÖPNV werde dabei auch die 2G-Regel in der Gastronomie im Fokus stehen. Gemäß dieser Regel haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt in Restaurants und Cafés.