Polizei: Unvorsichtiger Raucher löst Brand aus

Eine brennende Zigarette hat nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Speyer ausgelöst. Der mutmaßliche Verursacher des Brandes in einer Wohnung im ersten Stock sei in der Nacht zum Dienstag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Alle übrigen Bewohner hätten das Gebäude mit Hilfe der Beamten unversehrt verlassen können. Die Polizei vermutet, dass der 38-Jährige mit brennender Zigarette eingeschlafen war und das Feuer fahrlässig verursachte. Es sei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. dpa