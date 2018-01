später lesen Polizei verhindert Massenschlägerei unter 50 Jugendlichen Teilen

Die Polizei hat in Frankenthal in der Pfalz eine drohende Massenschlägerei unter rund 50 Jugendlichen verhindert. Gegen 37 von ihnen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Die Schüler sollen sich im Internet zu der Schlägerei am Donnerstag verabredet haben. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Als die alarmierte Polizei anrückte, liefen die mutmaßlichen Randalierer davon. Einer von ihnen wurde leicht verletzt. dpa