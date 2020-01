Polizei verhindert Raubüberfall auf Geschäftsmann

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Darmstadt/Ludwigshafen Die Polizei hat einen geplanten Raubüberfall auf einen Geschäftsmann in Südhessen verhindert und zwei Männer festgenommen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Ludwigshafen sowie des Autos einer der Beschuldigten am Montag seien zwei scharfe Schusswaffen gefunden worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Dienstag mit.

