Polizei vermutet Brandstiftung in Kaiserslautern

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht nach einer Übung mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Kaiserslautern Die Wohnung einer 59 Jahre alten Frau in Kaiserslautern ist am frühen Sonntagmorgen wohl mutwillig in Brand gesteckt worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Frau schwarzen Rauch in ihrer Wohnung, als sie von einem Spaziergang mit ihrem Hund zurückkam.

