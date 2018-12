später lesen Polizei vernimmt im Fall von getöteter 17-Jähriger Zeugen FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Zwei Tage nach dem Fund einer toten 17-Jährigen in Sankt Augustin will die Polizei am Dienstag eine Reihe von Zeugen vernehmen. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen in Bonn. Ein erneutes Befragen des 19-Jährigen, der die Tötung des Mädchen gestanden hat, sei zunächst nicht geplant. dpa