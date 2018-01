später lesen Polizei verstärkt Kontrollen nach Rangelei in Neustadt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Bei einem Einsatz gegen eine Ansammlung aggressiver Leute in Neustadt an der Weinstraße sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner am Donnerstag von etwa 30 bis 40 überwiegend jugendlichen Personen berichtet. Die Gruppe wirke äußerst aggressiv, und es seien Feuerwerksraketen abgeschossen worden. Die Ermittler teilten mit, beim Eintreffen der Polizeistreifen habe sich die Stimmung sofort gegen die Beamten gerichtet. Aus der Gruppe heraus sei Reizgas gegen die Beamten gesprüht und zum Widerstand aufgerufen worden. Von „Rädelsführern“ habe man die Personalien feststellen können - es handele sich um polizeibekannte „Aggressionstäter“. Ein Migrationshintergrund liege bei ihnen nicht vor. Nach Eintreffen weiterer Kräfte habe man die Ansammlung am Abend auflösen können. dpa