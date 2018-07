später lesen Polizei warnt in eigener Sache vor Fake-Mails FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Das Polizeipräsidium in Mainz hat in eigener Sache vor Fake-Mails gewarnt. Es würden Mails mit dem Absendernamen „PvD PP Mainz“ versandt, teilte die Behörde am Montag mit. Damit solle suggeriert werden, die Mail stamme vom Polizeiführer vom Dienst des Präsidiums. dpa