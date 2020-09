Polizei warnt vor Betrugsmasche bei Weinbestellung

Landau Die Polizei in Landau warnt Winzer vor einer besonderen Betrugsmasche. Demnach verfälschten unbekannte Täter die Daten tatsächlich existierender Firmen aus dem Ausland, um große Mengen an Wein zu bestellen und liefern zu lassen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Täter nähmen mit den Weingütern lediglich Kontakt via E-Mail oder Telefon auf, nie persönlich. Die Lieferung des Weins ins Ausland solle dann auf Rechnung erfolgen. Die werde jedoch nie beglichen.