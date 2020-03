Polizei warnt vor Falschmeldungen zu Coronavirus

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Bitburg Die Polizei warnt vor Falschmeldungen in sozialen Netzwerken zum Coronavirus. So berichteten die Beamten in Bitburg am Sonntagabend vor einem gefälschten Artikel, dem zufolge sich mehr als 40 Menschen in einem Club in der Region mit dem Erreger infiziert hätten.



