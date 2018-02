später lesen Polizei warnt vor glatten Straßen: Unfall auf A1 FOTO: Holger Hollemann FOTO: Holger Hollemann Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat am Donnerstagmorgen in einigen Landesteilen vor glatten Straßen gewarnt. „Je nachdem wie sich die Witterung heute entwickelt, kann es zu Unfällen kommen“, sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz. Die Beamten Trier meldeten am Morgen bereits einen Unfall auf der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken, der im Zusammenhang mit dem Wetter stand. Ein Lastwagen geriet demnach auf der glatten Fahrbahn zwischen Manderscheid und Hasborn ins Schleudern und fuhr in die Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. dpa