Polizei wertet Videos von Schlägerei am Bonner Bahnhof aus

Polizisten am Gleis im Hauptbahnhof in Bonn. Foto: Maximilian Mühlens/General-Anzeiger Bonn/dpa.

Bonn Rechte und linke Gruppen prügeln sich am Samstag im Bonner Hauptbahnhof. Rund 100 Menschen gehen gewaltsam aufeinander los. Nun sollen Videoaufnahmen zeigen, von wem die Aggressionen ausgingen.

Nach einer Massenschlägerei von rechten und linken Gruppen am Bonner Hauptbahnhof wertet die Polizei Videoaufnahmen aus. „Wir haben die beteiligten Personen kontrolliert und ihre Personalien aufgenommen. Mit Hilfe der Aufnahmen werden sie möglichen Straftaten zugeordnet, um Verfahren einleiten zu können“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag.

Den Polizeiinformationen zufolge waren die an der Prügelei Beteiligten zuvor in einem Regionalzug aus Remagen in Rheinland-Pfalz gekommen, wo Rechtsextremisten am Samstag eine Demonstration abgehalten hatten. 20 Demonstranten aus dem Zug seien demnach der rechten Szene zuzurechnen, etwa 80 gehörten zu linken Gruppierungen, hieß es. Anfangs war von etwa 100 Linken die Rede gewesen.

In Remagen in Rheinland-Pfalz hatten sich am Samstag zahlreiche Menschen mit mehreren Protestaktionen gegen eine Demonstration von Rechtsextremisten gestellt. Am Aufmarsch der Neonazis hatten nach Polizeiangaben etwa 130 Menschen teilgenommen. An einer Demonstration linker Gruppen nahmen demnach 800 bis 900 Menschen teil.