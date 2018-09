später lesen Polizei zieht völlig überladene Rostlaube aus dem Verkehr Teilen

Die Polizei hat in der Westpfalz einen völlig verrosteten und heillos überladenen Pritschenwagen aus dem Verkehr gezogen. Der Transporter war den Beamten aufgefallen, weil er wegen seiner schweren Ladung stark zur Seite geneigt war, wie die Polizei in Kaiserslautern am Samstag mitteilte. dpa