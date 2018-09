später lesen Polizei zog am Bahnhof Saarbrücken Messer aus dem Verkehr FOTO: Marcus Führer FOTO: Marcus Führer Teilen

Die Bundespolizei hat am Wochenende am Bahnhof in Saarbrücken Messer einkassiert. Insgesamt seien 150 Personen kontrolliert, 23 von ihnen durchsucht worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag in Koblenz mit. dpa