Ein Polizeiangestellter aus Rheinland-Pfalz ist in Karlsruhe zusammengeschlagen worden, nachdem er gegen die Belästigung junger Frauen eingeschritten war. Der 42-Jährige von der rheinland-pfälzischen Kriminalpolizei habe eine Gruppe junger und betrunkener Männer in der Nacht zum Sonntag auf ihr Fehlverhalten angesprochen, teilte die Polizei am Montag mit. dpa