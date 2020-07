Polizeicomputer: Kontrollen und Protokolle gegen Missbrauch

Mainz Protokolle, Kontrollen und Sensibilisierungsmaßnahmen sollen in Rheinland-Pfalz den Missbrauch polizeilicher Datenabfragen verhindern. Die Landesregierung hat die Regeln vor zehn Jahren verschärft.

Mehrere Tausend Abfragen vom Polizeicomputer gibt es jeden Tag in Rheinland-Pfalz. Das Informationssystem POLIS und die Regeln gegen Missbrauch sind aber anders als in Hessen, das in der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben in den Fokus geraten ist. „Die Abfragen im System POLIS bedürfen seitens der Polizeibeamtinnen und -beamten stets einer Rechtsgrundlage“, sagte die Sprecherin des Innenministeriums, Sonja Bräuer, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Darüber hinaus werden seit jeher alle Abfragen protokolliert, um nachvollziehen zu können, welche Datensätze von welchen Polizeibediensteten abgefragt wurden.“ Als Reaktion auf eine Polizeidatenaffäre sei zudem vor rund zehn Jahren im Einvernehmen mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes eine Zusatzprotokollierung eingeführt worden. Diese erhebt auch den Zweck und den Anlass einer Abfrage.