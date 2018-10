später lesen Polizeieinsatz: 25-Jähriger verblutet nach sieben Schüssen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach einem tödlichen Polizeieinsatz am Freitag in Kirchheim an der Weinstraße sind die beiden Leichen obduziert worden. Am Leichnam des 25-Jährigen haben die Rechtsmediziner sieben Schussverletzungen festgestellt, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montagnachmittag mitteilte. dpa