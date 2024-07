Sicherheitskräfte Polizeieinsatz nach Hinweis am Landgericht Frankenthal

Nach Hinweisen auf eine mögliche Störung einer Verhandlung am Landgericht Frankenthal ist die Polizei in der pfälzischen Stadt im Einsatz gewesen. „Wir haben Amts- und Vollzugshilfe geleistet, um eine Verhandlung am Gericht zu schützen“, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen auf Anfrage mit. Eine akute Bedrohungslage habe nicht vorgelegen. Es habe keine Festnahmen gegeben. Der Einsatz sei am Nachmittag störungsfrei beendet worden.