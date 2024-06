Oberotterbach Polizeieinsatz wegen Bedrohung ging Körperverletzung voraus

Am Freitag, zwei Tage vor der Bedrohung, soll der junge Mann einen 30-Jährigen in einer Wohnung mit einem Cuttermesser angegriffen und schwer verletzt haben. Laut Polizei kam der Mann mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Hintergrund dürften nach Polizeiangaben Sorgerechtsstreitigkeiten gewesen sein. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen dem Angriff und der Drohung aus, so die Sprecherin. Die Beamten ermitteln nun, von wem die Drohung kam.