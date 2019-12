Polizeigewerkschaft: „Taser unersetzliche Einsatzmittel“

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Saarlouis/Schmelz Nach zwei Vorfällen mit Elektroschockwaffen im Saarland binnen kurzer Zeit sehen sich Befürworter der Geräte für Polizisten bestätigt. Sie hoffen, dass wie angekündigt ab 2020 landesweit den Beamten Tasern zur Verfügung stehen.

Im Saarland sind innerhalb von weniger als 24 Stunden zwei Menschen von der Polizei mithilfe eines sogenannten Tasers gestoppt worden. In beiden Fällen griffen die Beamten nach eigenen Angaben zu dem Distanzelektroimpulsgerät - so die offizielle Bezeichnung von Tasern -, um sich zu schützen.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Saarland bezeichnete am Montag die Geräte als „unersetzliches Führungs- und Einsatzmittel der Polizei“. Die von Innenminister Klaus Bouillon (CDU) angekündigte landesweite Einführung der Geräte Anfang 2020 müsse daher auch tatsächlich verwirklicht werden.

Mit einem Taser wird ein Täter mehrere Sekunden lang handlungsunfähig gemacht. Zwei mit Drähten verbundene Pfeile werden in den Brustbereich gezielt - über die Drähte werden elektrische Impulse auf den Körper übertragen.

Die Technik nutzen Polizisten in der Nacht auf Samstag nach eigenen Angaben, um einen 56-Jährigen in Schmelz bei Saarlouis zu stoppen. Der Mann sei zuvor mit einer Eisenstange auf die Beamten zugelaufen und habe bereits zum Schlag ausgeholt. Nach dem Treffer mit dem Taser sei der Mann zu Boden gegangen. Der 56-Jährige wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt, er verzichtete laut Polizei eine medizinische Behandlung wegen des Taser-Einsatzes.

Der zweite Fall ereignete sich in Neunkirchen-Wellesweiler. Dort kam am Samstagabend ein 42-jähriger Mann der Polizei zufolge mit einer Machete in der erhobenen Hand auf eine Streife zu. Demnach zog einer der Beamten zunächst seine Pistole und forderte sein Gegenüber auf, die Machete fallen zu lassen. Als der 42-Jährige kurz inne gehalten habe, habe der Polizist seine Waffe gewechselt und zum Taser gegriffen.