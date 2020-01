Polizeinotrufe in Mainz gebündelt: Lewentz besucht Präsidium

Eine junge Frau mit einem Smartphone mit der eingegebenen Notrufnummer 110. Foto: Sophia Weimer/dpa/Symbolbild.

Mainz Früher gingen Notrufe bei allen Polizeidienststellen ein, nun werden sie in der Region um Mainz im dortigen Polizeipräsidium gebündelt. Dieses neue sogenannte zentrale Notruf- und Einsatzmanagement war seit dem vergangenen Jahr in dem Präsidium in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt getestet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa