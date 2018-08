Polizeipräsident stellt Einsatz nicht generell in Frage

Trotz heftiger Kritik stellt die Dresdner Polizei den Polizeieinsatz zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Elbstadt im Grundsatz nicht infrage. Das Bedauern über viel zu lange Kontrollen eines ZDF-Teams bedeute natürlich nicht, dass die Polizei an diesem Tag alles falsch gemacht habe, sagte Polizeipräsident Horst Kretzschmar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur: „Aber es lief leider nicht alles fehlerfrei. dpa

Uns geht es nicht nur darum, alles aufzuarbeiten, sondern vor allem aus Fehlern jedes Einsatzdetails zu lernen.“ Kretzschmar hatte sich am Freitag mit ZDF-Mitarbeitern darüber ausgetauscht.

Bei einer Pegida-Demonstration gegen Merkel war ein ZDF-Team am 16. August von Bereitschaftspolizisten doppelt kontrolliert und so für eine Dreiviertelstunde am Arbeiten gehindert worden. Das wurde als Eingriff in die Pressefreiheit gewertet und löste bundesweit Kritik aus. Für Aufsehen sorgte ferner, dass der Auslöser der Kontrollen - ein Pegida-Demonstrant mit einem Hut in den Deutschland-Farben - im Landeskriminalamt Sachsen arbeitet. Er hatte sich lautstark gegen die Fernsehaufnahmen des ZDF gewehrt, was die Polizei auf den Plan rief.

Polizeipräsident Kretzschmar hatte die Art und Weise der Kontrollen bedauert und Fehler eingeräumt. Nach Angaben des ZDF erfolgte auch eine Entschuldigung. Laut Kretzschmar ist die Aufarbeitung des Einsatzes noch nicht abgeschlossen. Eine abschließende Bewertung sei deshalb noch nicht möglich: „Wir werden aber mit Hochdruck an der Aufklärung arbeiten und in der kommenden Woche einen entsprechenden Bericht vorlegen.“ Beim Thema Pressefreiheit passe zwischen Polizei und Journalisten „kein Blatt Papier“.

„Wir haben als Polizei sicherzustellen, dass einerseits die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gewährleistet ist, und andererseits die freie Berichterstattung durch Medien über Demonstrationen und Versammlungen aller Art garantiert bleibt“, sagte der oberste Polizist. Zugleich erinnerte er daran, dass Demonstrationen die Beamten nicht selten vor große Herausforderungen stellen.

Aus dem Gespräch mit den ZDF-Redakteuren, aber auch aus der Sitzung des Innenausschusses im Landtag hätten sich zahlreiche Fragen ergeben, die mit den am Einsatz beteiligten Beamten zu besprechen seien, um das Bild abzurunden, betonte der Polizeipräsident: „Unser Ziel ist ausdrücklich, aus dem Vorgang für die Zukunft zu lernen.“

Bei einer Versammlung der rechtsextremen Identitären Bewegung am Samstag in Dresden sowie der parallel stattfindenden Gegendemonstration wirkte die Polizei bereits sensibilisiert. Sie war laut Beobachtern sehr bemüht, Journalisten bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Hunderte Rechtsextreme hatten in der Dresdner Innenstadt am Samstag eine Veranstaltung abgehalten, gleichzeitig demonstrierten Hunderte in Dresden gegen den Einsatz.