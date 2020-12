Polizeivizepräsident: Fahrer stellte nach Amokfahrt Auto ab

Franz-Dieter Ankner, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Trier. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Mainz Nach der Amokfahrt in Trier hat der Täter nach Angaben der Polizei das Auto abgestellt und eine Zigarette geraucht. Polizisten hätten den 51-Jährigen stehend am Heck des Wagens angetroffen, berichtete der Polizeivizepräsident von Trier, Franz-Dieter Ankner, am Freitag in einer Sondersitzung des Innenausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz.

