Polizist fasst Ladendieb in seiner Freizeit

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Kaiserslautern Ein Polizist hat während seiner Freizeit in Kaiserslautern einen mutmaßlichen Ladendieb gefasst. Dem Beamten sei aufgefallen, wie der 25-Jährige in einem Drogeriemarkt drei Sonnenbrillen eingesteckt und nicht bezahlt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

