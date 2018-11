später lesen Polizist und Ehefrau tot: Beziehungsdrama vermutet Teilen

Ein 49-jähriger Polizist und seine 45 Jahre alte Ehefrau sind tot in ihrer gemeinsamen Wohnung in Merzig gefunden worden. Die beiden wurden am Sonntagvormittag entdeckt, wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilte. dpa