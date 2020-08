Polizisten befreiten steckengebliebenen Rehbock aus Zaun

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Haßloch Ungewöhnlicher Rettungseinsatz für Polizisten in Haßloch: Sie wurden zu einem Rehbock in Not gerufen, der sich mit seinem Geweih im Zaun einer Pferdekoppel verfangen hatte, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch über den Vorfall vom Vortag.

