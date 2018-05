später lesen Polizisten bei zwei Einsätzen attackiert FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Innerhalb weniger Stunden sind in Rheinland-Pfalz gleich mehrere Polizisten Ziel von teils heftigen Angriffen geworden. Zuerst sei ein 21-Jähriger in Ludwigshafen am Mittwochnachmittag auf eine Streife losgegangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der junge Mann hatte demnach eine Platzwunde am Kopf und zeigte sich gegenüber den Rettungskräften derart aggressiv, dass diese sich schließlich Unterstützung holten. Der 21-Jährige sei sofort auf die eintreffenden Polizisten losgegangen und habe mit Handschellen gefesselt werden müssen. Im Rettungswagen habe er sich schließlich wieder beruhigt, nachdem er zuvor noch die Kopfstütze der Trage zerbissen habe. dpa