Für Nachtschichten und Wechselschichten erhalten Polizisten und Justizvollzugsbeamte in Rheinland-Pfalz künftig mehr Urlaubstage, um sich zu erholen. Das Kabinett entschied am Dienstag in Mainz, dass der Zusatzurlaub zum besseren Schutz der Gesundheit von vier auf sechs Arbeitstage angehoben wird. dpa