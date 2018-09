später lesen Polizisten mehrfach beleidigt und angegriffen FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Beleidigungen, Randale, Körperverletzung: Die Polizei in Bad Dürkheim ist zu Beginn des zweiten Wurstmarkt-Wochenendes zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Rund um das traditionsreiche Weinfest seien Beamte in der Nacht zum Samstag in mehreren Fällen selbst angegriffen worden. dpa