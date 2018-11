später lesen Polizisten nach Einsatz mit Todesopfern in Behandlung Teilen

Zwei Polizeibeamte sind mehr als einen Monat nach einem Einsatz mit zwei Todesopfern in Kirchheim an der Weinstraße noch in Behandlung. Der Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei, Jürgen Schmitt, sagte am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss in Mainz, es sei offen, wann beide in den Dienst zurückkehren könnten. dpa