Polizisten schneller: Flucht mit Auto und zu Fuß scheitert

Bundespolizisten sind im Saarland schlicht zu schnell für einen 31-Jährigen gewesen und haben so einer Verfolgungsjagd ein Ende gesetzt. Der Mann wollte am Dienstag nahe Nalbach eine Kontrolle umgehen und flüchtete zunächst mit dem Auto, wie die Bundespolizei in Lebach am Mittwoch mitteilte. dpa