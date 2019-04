Nach einer kurzen Flucht ist ein mutmaßlicher Drogenhändler von Polizisten in der Innenstadt von Ludwigshafen gefasst worden. Der 27-Jährige habe zunächst noch versuchen wollen, von einer Kontrolle wegzurennen, teilte die Polizei am Samstag mit. dpa

Er sei den Beamten am Freitag aufgefallen, da es in seiner Nähe nach Marihuana gerochen habe. Die Polizisten fanden den Angaben zufolge in der Tasche des Mannes rund 95 Gramm Haschisch.