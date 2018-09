später lesen Polizisten und Autofahrer bei Verfolgungsjagd verletzt FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Twittern

Teilen



Am Ende einer Verfolgungsjagd sind zwei Polizisten und ein Autofahrer in Rheinland-Pfalz verletzt worden. Die Beamten mussten am späten Dienstagabend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. dpa