Landgericht Kaiserslautern : Polizistenmord: Angeklagter spricht: Anzeige wegen Fotos

Kaiserslautern Corona verhindert Angaben des Nebenangeklagten zur Tat. Über sein Leben sagt der Mann aber aus. Sein ehemaliger Komplize soll Bilder vom Tatort weitergegeben haben - das könnte Folgen für ihn haben.

Im Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar in der Pfalz hat der Nebenangeklagte erstmals ausführlich Angaben zur Person gemacht. Der 33-Jährige schwieg an bisher 14 Verhandlungstagen im Landgericht Kaiserslautern - am Montag antwortete er nun auf etwa 40 Fragen von Richter Raphael Mall. Darin schilderte der Saarländer eine schwierige Jugend nach der Scheidung seiner Eltern und einem zeitweiligen Umzug nach Süditalien.

Wegen des fehlenden Gutachters konnte auch ein Zeuge am Montag nicht aussagen. Geladen war ein früherer Mitgefangener des Hauptangeklagten - er sollte Auskunft geben über angebliche Aussagen zur Tat, die der 39-Jährige während der Untersuchungshaft in der JVA Frankenthal (Pfalz) gemacht haben soll.

Das öffentliche Interesse am Prozess war auch am 15. Verhandlungstag groß. Am Montag kamen erneut mehr Zuschauer, als der Sitzungssaal in Kaiserslautern Plätze für Publikum bietet. Der Prozess wird am Freitag (9.00 Uhr) fortgesetzt. Dann sollen Sachverständige verschiedener Landeskriminalämter (LKA) vernommen werden.