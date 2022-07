Justiz : Polizistenmord-Prozess: Jäger hatten Wilderer in Verdacht

Kaiserslautern Jäger im Saarland haben sich vor dem Mann gefürchtet, sagen sie jetzt vor Gericht. Wegen des Verdachts der Wilderei habe man eigentlich zur Polizei gehen wollen. Doch es kam anders.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten nahe Kusel in der Pfalz haben einige Jäger im Saarland den Hauptangeklagten schnell als mutmaßlichen Täter in Verdacht gehabt. Im Mordprozess vor dem Landgericht Kaiserslautern berichtete am Donnerstag ein Jäger, er habe sich mit Bekannten ausgetauscht und dann am Morgen nach der Tat vom 31. Januar die Polizei angerufen und gesagt, dass es der 39-Jährige gewesen sein könnte. Von der Tat hätten sie zuvor aus den Nachrichten erfahren.