Ein Polizist hatte in Koblenz einen 28-Jährigen bei einer Fahndung angeschossen - nun hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Beamten eingestellt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, hatte der 31-Jährige bei dem Vorfall am 14. Juni aus Notwehr gehandelt, nachdem der 28-Jährige zuvor versucht hatte, mit einem Messer auf einen seiner Kollegen einzustechen. dpa