Pollensaison 2024 Krasses Jahr für Allergiker: Auch der Regen hilft nur kurz und bei Gewitter droht Gefahr

War es Mitte April schon jemals so grün wie jetzt? Das fragt man sich beim Blick auf die Baumkronen und alles, was im Garten bereits blüht. Wieso duftet es da draußen jetzt schon nach Flieder? Der gehört doch in den Muttertagsstrauß! Die Lilien, und der Ginster leuchten, die Apfelbäume und Schneebälle blühen und die Birke ist fast schon durch. Hallo, es ist doch noch April!?