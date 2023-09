Chlor und andere Chemikalien Geldstrafe wegen abgelassenem Poolwasser? - Diese Chemikalien in den Garten zu kippen ist strafbar

Wer kennt es nicht: an den heißen Tagen mal eben zur Abkühlung in das Planschbecken oder den heimischen Pool springen. Nun endet aber die Zeit der heißen Tage - der Sommer geht zu Ende. Planschbecken und Pools werden abgebaut oder für den Winter vorbereitet. Das Wasser muss dementsprechend abgelassen werden, aber was ist dabei zu beachten?