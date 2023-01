Verdi : Post-Streik: Viele Briefkästen könnten leer bleiben

800.000 Briefe werden täglich im Briefzentrum Trier bearbeitet. Foto: Anja Theis Foto: TV/Anja Theis

Trier Um den Druck auf die Post in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen, hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend auch in Trier Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Viele Briefkästen in der Region werden an diesem Freitag leer bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag zu einem bundesweiten Streik bei der Post aufgerufen. In Rheinland-Pfalz sollten Mitarbeiter der Abend- und Spätschicht in den Briefzentren die Arbeit niederlegen, auch die in Trier. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten bei der Deutschen Post.