Präparate für Muskelaufbau importiert: Bewährungsstrafe

Weil er in großem Umfang verbotene Substanzen zur Herstellung von Muskelaufbaumitteln aus China importiert hatte, ist ein 26 Jahre alter Mann aus dem Kreis Germersheim (Rheinland-Pfalz) vom Landgericht Frankfurt zu eineinhalb Jahren Bewährungsstrafe verurteilt worden. dpa

Weil der Angeklagte Grundkenntnisse als Chemielaborant besaß, wurde er von Bekannten aus der Kraftsportszene ermuntert, Muskelaufbaupräparate selbst herzustellen. Die entsprechenden Pakete mit den nötigen Substanzen aus China wurden jedoch bei ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen vom Zoll beschlagnahmt. Nachteilig habe sich für den umfassend geständigen Angeklagten die große Menge der verbotenen Mittel von rund drei Kilogramm ausgewirkt, so das Gericht am Montag.