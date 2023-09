Körber-Preis Preis für Informatikerin Schmid: „KI wird Menschen helfen“

Schmid hatte 1992 ihr Informatikstudium am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) abgeschlossen. 1996 promovierte sie am Institut national polytechnique de Grenoble (Frankreich). Ab 1997 forschte sie am französischen Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria). Dort habilitierte sie sich im Jahr 2001. Seit 2004 ist sie Forschungsdirektorin dieses Instituts in Grenoble.