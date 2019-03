später lesen Preis für Spitzen-Lehre: Hans verleiht Landespreis Teilen

Für gute Ideen und pfiffige Konzepte in der Lehre an saarländischen Hochschulen hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch den Landespreis „Hochschullehre“ verliehen. Auf Platz eins wurde das Projekt „Task Force Lehre PJ/PJ Faculty der UdS“ an der Uni des Saarlandes (UdS) geehrt, das die Lehre im Praktischen Jahr (PJ) des Medizinstudiums über ein Zehn-Punkte-Programm „deutlich verbessert“ habe. dpa