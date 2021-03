Kostenpflichtiger Inhalt: Bauen und Wohnen : So teuer war der Traum vom Eigenheim in der Region 2020

Im idyllischen Saarburg sind die Bodenpreise 2020 um zwölf Prozent gestiegen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun In Schweich, Saarburg, Bitburg und Trier oder an der Obermosel brechen die Baulandpreise neue Rekorde. Fast überall in der Region muss man deutlich mehr bezahlen, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Nur in einer Gemeinde hat der Boden an Wert verloren.