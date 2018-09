später lesen Preise in Rheinland-Pfalz steigen im September Teilen

Twittern

Teilen



In Rheinland-Pfalz ist die Teuerungsrate im September gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen im September um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag berichtete. dpa