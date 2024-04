Traurige Entdeckung Leichenfund in der Primstalsperre - Ermittlungen laufen

Eine Leiche ist am Montag gegen 13.25 Uhr an der Primstalsperre bei Nonnweiler gefunden worden. Umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte an die Vorsperre der Prims auf der Talsperre an. Darunter auch mehrere Rettungsboote, die Taucherstaffel und eine Drohne. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass ein Spaziergänger die Leiche im Wasser entdeckt hatte.